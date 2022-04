ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild FOTO: Lino Mirgeler Vorpommern-Rügen Ärger für Fahrer: Diebe bohren Transporter- und Pkw-Tanks an Von dpa | 25.04.2022, 14:44 Uhr

Beim Kraftstoffdiebstahl schrecken Täter in Vorpommern auch nicht davor zurück, Tanks von kleineren Fahrzeugen anzubohren. Wie eine Polizeisprecherin am Montag in Stralsund sagte, gab es drei solcher Fälle innerhalb weniger Tage in der Region Stralsund. Dabei sei der Schaden an den Tanks fast immer deutlich größer als der Wert des gestohlenen Treibstoffs. So könne ein Tank mehrere Hundert Euro kosten.