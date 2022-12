Arzt Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Gesundheit Ärztekammer mahnt Wahrung medizinischer Ethik im Iran an Von dpa | 05.12.2022, 18:43 Uhr

Die Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern hat angesichts der Entwicklung im Iran die dortigen Kolleginnen und Kollegen aufgerufen, sich weiterhin an internationale Ethik-Richtlinien zu halten. Man unterstütze die Bemühungen des Medical Council der Islamischen Republik, Regeln wie den Verzicht auf Folter und die Unparteilichkeit bei der Ausübung des Berufs zu befolgen und zu propagieren, teilte der Verband in einer Resolution am Montag in Rostock mit.