Gesundheit Arztkonsultation per Video: Zunahme in Corona-Zeiten Von dpa | 01.08.2023, 16:21 Uhr

Im Zuge der Corona-Pandemie ist auch in Mecklenburg-Vorpommern die Zahl der Patienten deutlich gestiegen, die ärztlichen Rat in einer Videosprechstunde suchten. Wie die Techniker Krankenkasse (TK) am Dienstag in Schwerin mitteilte, rechneten im Jahr 2019 Ärzte im Nordosten lediglich zwei solcher Sprechstunden bei der Kasse ab. Im ersten Corona-Jahr (2020) sei die Zahl sprunghaft auf 6397 gestiegen und habe 2021 dann mit 7705 ihren Höchstwert erreicht. Mit dem Abklingen der Pandemie und den gelockerten Kontaktbeschränkungen sank die Inanspruchnahme 2022 auf 6909 Fälle.