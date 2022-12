Wenn an der Stirnseite noch Platz für das Büfett bleiben soll, passen an den langen Tisch im Beratungsraum der ASB-Landesgeschäftststelle in Rostock 20 Stühle. Genauso viele Plätze haben Wünschewagen-Koordinatorin Melanie Lex und Projektleiterin Bettina Hartwig auch eingedeckt und den Raum weihnachtlich geschmückt. Doch noch bevor der letzte Einkehrabend des Jahres beginnt, zeigt sich, dass das Interesse am Austausch mit anderen Wünschewagen-Ehrenamtlern sehr viel größer ist. Immer wieder müssen aus den umliegenden Büros Stühle nachgeholt werden, denn die Ehrenamtler kommen in Scharen und von überall her. Selbst Heike Grischka, die in der Feldberger Seenlandschaft zu Hause ist, und Doreen Eichhorn, die im Riemser Ort wohnt, haben die Fahrt nach Rostock auf sich genommen – um für drei, vier Stunden nicht nur in Erinnerungen an gemeinsame Wünschefahrten schwelgen zu können, sondern auch, um über Gott und die Welt zu diskutieren.

Um für den Austausch der Ehrenamtler untereinander einen Rahmen zu schaffen, aber auch, um Fahrten nachbereiten und eventuelle Probleme aufarbeiten zu können, hatten Bettina Hartwig und die psychologische Betreuerin des Wünschewagen-Teams, Karen Herborn, im Frühjahr zum ersten Mal zum Einkehrabend eingeladen. Anfangs seien nur drei Ehrenamtler gekommen, erinnert sich Karen Herborn, doch dann wäre das Interesse stetig gewachsen. Für die Supervisorin sind diese Abende eine gute Gelegenheit, um auf unterschwellige Signale dafür zu achten, dass jemand eine Wünschefahrt nicht so einfach weggesteckt hat. Das passiere selbst „alten Hasen“, weiß die Rostockerin – und es sei auch nicht schlimm. Schlimm wäre nur, alles in sich hineinzufressen, sodass sich die schlechten Gefühle verselbstständigen. Jeder Ehrenamtler habe aber auch ihre Kontaktdaten, sodass er – oder sie – sich auch sofort nach einer Fahrt melden könnten.

Besondere Form der Wertschätzung

Für Bettina Hartwig sind die Einkehrabende zum einen eine Form der Wertschätzung für das, was die Helfer des Wünschewagens in ihrer Freizeit leisten. „Ohne dass man ihnen zeigt, wie wichtig sie sind, und ohne dass man ihnen sagt, was für gute Arbeit sie leisten, kann man Ehrenamtliche nicht über eine längere Zeit an sich binden“, ist die Projektleiterin überzeugt. Die regelmäßigen Treffen sind für sie aber auch eine Möglichkeit, die Arbeit mit den Ehrenamtlern weiter zu optimieren. „Wir haben sie zum Beispiel bei einem dieser Treffen gefragt, ob und wenn ja, wo sie bei der Einsatzplanung noch Veränderungsbedarf sehen.“ Die Ergebnisse unter einen Hut zu bekommen, wäre allerdings alles andere als einfach: „Da gab es zum Beispiel jemanden, der sich ein längeres Zeitfenster wünschte, in dem er zurückmelden kann, ob er eine Fahrt begleiten kann – die Begründung: Er würde im Dienst nicht aufs Handy schauen und sich deshalb immer erst nach Feierabend zurückmelden können“, erinnert sich Bettina Hartwig. Dann aber seien oft schon alle Einsatz-Plätze vergeben. „Jemand anderes meinte dagegen, dass wir doch schneller zurückmelden sollen, wer für einen Einsatz vorgesehen ist...“

Freiwillige gesucht – und gefunden

Auch beim letzten Einkehrabend in diesem Jahr spielt die Einsatzplanung noch einmal eine Rolle – als Projektkoordinatorin Melanie Lex gleich zu Beginn noch einmal nachhakt, weil es ausgerechnet für die nächste anstehende Fahrt noch nicht genügend Begleiter gibt. Jemand will zum Sterben aus einem Heim zur Familie gebracht werden – ein nachvollziehbarer Wunsch, dessen Erfüllung vom deutschen Sozialsystem aber nicht finanziert wird. In Mecklenburg-Vorpommern springt in solchen Fällen der Wünschewagen ein – und natürlich finden sich auch die beiden für diese Fahrt noch fehlenden Freiwilligen.

Entenbraten und Tragestuhl

Üben mit dem Tragestuhl: Wünschewagen-Ehrenamtler Rolf Radowitz und Projektleiterin Bettina Hartwig Foto: Karin Koslik Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Für alle gibt es an diesem Abend neben einem weihnachtlichen Essen – Entenkeule mit Rotkohl – noch eine besondere Überraschung. „Du, du – und du“, zeigt Bettina Hartwig auf jeweils drei der Frauen und Männer, mit denen sie anschließend im Treppenhaus verschwindet. Die Übriggebliebenen rätseln herum, ob es draußen wohl Geschenke gibt. Tatsächlich aber gibt es eine Einweisung in den Gebrauch des neuen Tragestuhls, mit dem Fahrgäste, die nicht mehr allein gehen können, auch durch enge Treppenhäuser zum Wünschewagen und wieder zurücktransportiert werden können. Das Üben ist eine Mordsgaudi, zumal sich die Projektleiterin schließlich selbst die Treppen rauf und runtertragen lässt.