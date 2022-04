ARCHIV - Elisabeth Aßmann wird neue Agrar-Staatssekretärin in MV. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Jens Büttner SPD-Landtagsabgeordnete Aßmann wird neue Agrar-Staatssekretärin Von dpa | 26.04.2022, 16:20 Uhr

Die SPD-Landtagsabgeordnete und Agrarökonomin Elisabeth Aßmann wird neue Staatssekretärin im Landwirtschafts- und Umweltministerium von Till Backhaus (SPD). Dies teilte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag in Schwerin mit. Der jetzige Staatssekretär Jürgen Buchwald gehe zum Monatsende aus gesundheitlichen Gründen in den einstweiligen Ruhestand. Aßmann ist Vorsitzende des Landtags-Agrarausschusses.