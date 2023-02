Für etwa 500 Geflüchtete soll die Unterkunft in Greifswald entstehen. Archivfoto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Flucht und Asyl in MV An diesem Ort soll die Containerunterkunft in Greifswald entstehen Von dpa | 24.02.2023, 17:20 Uhr

Etwa 500 Geflüchtete sollen in einer Asylunterkunft in Greifswald unterkommen. Am Freitag wurden erste Pläne bekannt.