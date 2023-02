Geplante Flüchtlingsunterkunft in Upahl Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Migration Asylpolitik: Domke befürwortet Transparenz bei Unterbringung Von dpa | 17.02.2023, 17:26 Uhr

In der Debatte um die Unterbringung Geflüchteter hat die FDP-Fraktion für Transparenz geworben. „Die Lage im Land ist kritisch. Um die Akzeptanz für die Asylpolitik in der Bevölkerung zu erhalten, ist dringend mehr Transparenz notwendig“, sagte FDP-Fraktionschef René Domke am Freitag in Schwerin.