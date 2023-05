Gerichtsbank Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Justiz Attacke gegen Polizist: Prozess gegen mutmaßlichen Angreifer Von dpa | 23.05.2023, 02:02 Uhr

Acht Monate nach einer Attacke gegen einen Polizisten beginnt am Dienstag (09.30 Uhr) am Amtsgericht Greifswald der Prozess gegen den mutmaßlichen Angreifer. Dem damals 24-jährigen Mann werden gefährliche Körperverletzung und Angriff auf Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Der Polizist verlor Stunden nach der Attacke an einem Nachtclub in Greifswald das Bewusstsein und musste notoperiert werden. MV-Innenminister Christian Pegel (SPD) hatte sich schockiert über den Angriff gezeigt. Beim Tatverdächtigen, der damals von Beamten überwältigt wurde, waren 0,8 Promille Atemalkohol gemessen worden.