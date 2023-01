Sanierung vor Neubau: Bislang sind mindestens 13 Projekte im aktuellen Baustellenkalander im Landes- und Bundesstraßennetz in MV angekündigt. (Symbolbild) Foto: Rainer Unkel via www.imago-images.de up-down up-down Staugefahr auch 2023 Baumarathon auf Straßen in MV Von Torsten Roth | 06.01.2023, 12:12 Uhr

Geduldsprobe für Autofahrer: Das Straßennetz in MV soll in diesem Jahr an zahlreichen Stellen erneuert werde. Welche Baustellen bereits feststehen.