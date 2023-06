Landtag Mecklenburg-Vorpommern Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Landtag Auch nach Ampel-Kompromiss weiter Debatte um Heizungsgesetz Von dpa | 15.06.2023, 15:52 Uhr

Der von der Berliner Ampelkoalition zum geplanten Heizungsgesetz erzielte Kompromiss hat die Debatte entschärft, in Mecklenburg-Vorpommern aber längst nicht alle Ängste beseitigt. Mehrere Redner forderten am Donnerstag im Schweriner Landtag klare Zusagen des Bundes zur Förderung der Heizungsumstellung in Privathäusern und des Ausbaus der Fernwärmeversorgung. Eine finanzielle Überforderung von Hausbesitzern müsse verhindert, Zusatzlasten für Mieter müssten begrenzt werden, hieß es.