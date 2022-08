ARCHIV - Bettina Stark-Watzinger (FDP) besucht die Kernfusions-Forschungsanlage "Wendelstein 7-x". Foto: Stefan Sauer/dpa FOTO: Stefan Sauer up-down up-down Forschung Auf zu neuen Experimenten: Festakt bei Wendelstein 7-X Von dpa | 09.08.2022, 16:11 Uhr

Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hat der in Deutschland geleisteten Grundlagenforschung für die Fusionstechnologie weitere Unterstützung zugesichert. „Die Fusion ist eine riesengroße Chance für unsere Energieversorgung und unsere Unabhängigkeit“, sagte sie am Dienstag in Greifswald beim Festakt an der Großforschungsanlage Wendelstein 7-X.