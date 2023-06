Festspiele Mecklenburg-Vorpommern Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Musik Auftakt für Festspiele MV: Akkordeon in der Konzertkirche Von dpa | 17.06.2023, 02:48 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern beginnt die Zeit der Klassik: Zum Auftakt der dreimonatigen Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, einem der bundesweit größten Festivals für klassische Musik, gastiert am Samstag (18.00 Uhr) der litauische Akkordeonist Martynas Levickis in der Neubrandenburger Marienkirche. Er ist Preisträger in Residence und prägt die Festspiele in diesem Jahr mit 26 Konzerten maßgeblich. Insgesamt stehen bis Mitte September 134 Veranstaltungen auf dem Programm.