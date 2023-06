Festspiele Mecklenburg-Vorpommern Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Festspiele Auftakt mit Akkordeon-Musik: 134 Konzerte in drei Monaten Von dpa | 15.06.2023, 10:00 Uhr

134 Veranstaltungen bietet das Klassikfestival Festspiele MV in diesem Jahr. Zum Saison-Auftakt locken besondere Klänge. Als Preisträger in Residence ist Martynas Levickis mit seinem Akkordeon als Solist in der Konzertkirche von Neubrandenburg.