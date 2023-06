OB-Stichwahl Foto: Jens Büttner, Wolfgang Kumm/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa up-down up-down Wahlen Auschwitz Komitee hofft auf CDU-Empfehlung für OB-Amt Von dpa | 05.06.2023, 12:24 Uhr

Der Einzug des AfD-Kandidaten Leif-Erik Holm in die Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters von Schwerin alarmiert das Internationale Auschwitz Komitee. Dessen Exekutiv-Vizepräsident Christoph Heubner betonte am Montag in Berlin: „Für Überlebende des Holocaust ist das Erstarken der AfD in Deutschland auch im Zusammenhang der Popularisierung rechtsextremer Hasswelten in Europa eine besondere Herausforderung.“ Sie sähen mit großer Sorge, wie auf lokaler Ebene der Umgang mit dieser antidemokratischen Partei unter Demokraten strittig sei. Die Schweriner CDU hat im Unterschied zu anderen Parteien bisher keine Empfehlung für das Stimmverhalten ihrer Anhänger in der Stichwahl am 18. Juni gegeben.