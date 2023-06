Stadthafen von Sassnitz Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Vorpommern-Rügen Ausgelaufener Dieselkraftstoff verunreinigt Stadthafen Von dpa | 30.06.2023, 19:05 Uhr

Beim Betanken eines Fahrgastschiffes im Stadthafen von Sassnitz auf Rügen ist am Freitag Diesel ins Wasser gelaufen. Wie die Wasserschutzpolizei am Abend mitteilte, war die Menge so groß, dass weite Teile des Hafengewässers in Mitleidenschaft gezogen worden seien.