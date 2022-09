Schule Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild up-down up-down Bildung Ausländische Kinder in Vorklassen: Kritik vom Flüchtlingsrat Von dpa | 22.09.2022, 15:37 Uhr

Ausländische Kinder in Mecklenburg-Vorpommern werden seit diesem Schuljahr die ersten ein bis zwei Jahre in der Regel in sogenannten Vorklassen unterrichtet. In diesen jahrgangsübergreifenden Klassen stehe das Erlernen der deutschen Sprache im Mittelpunkt, sagte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Donnerstag in Schwerin. Ergänzend zum Präsenzunterricht gibt es zentrale Online-Angebote - dabei handelt es sich um einen Livestream zweier Lehrkräfte in Rostock.