In Mecklenburg-Vorpommern werden von kommender Woche an ausländische Lehrer ohne die gehobenen Deutschkenntnisse des üblicherweise verlangten Niveaus C1 eingestellt. Sie sollen als Vertretungskräfte unterstützend in den Klassen arbeiten, wie Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Donnerstag in Schwerin ankündigte. In erster Linie sollen so kurzfristig Lehrer zur Begleitung der aktuell rund 2000 ukrainischen Flüchtlingskinder an den Schulen Mecklenburg-Vorpommerns gewonnen werden.