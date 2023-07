LNG-Terminal in Lubmin Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Energie Auslastung des LNG-Terminals in Lubmin nimmt zu Von dpa | 14.07.2023, 05:35 Uhr

Als der Gasfluss aus Russland vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs gestoppt wurde, setzte Deutschland große Hoffnungen in Gaslieferungen per Schiff. In Mecklenburg-Vorpommern hat der LNG-Import aber gerade eine Pause, nachdem die Kurve zuletzt nach oben gezeigt hatte.