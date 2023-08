Tourismus Auswahlverfahren für Campingplatz Prerow beendet Von dpa | 18.08.2023, 13:07 Uhr Campingplätze gut gebucht Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dp up-down up-down

Das Hamburger Unternehmen Camper's Friend hat sich in einem Auswahlverfahren für den Betrieb des in einem Nationalpark liegenden Campingplatzes bei Prerow gegen drei Mitbewerber durchgesetzt. Im nächsten Verfahrensschritt würden nun Verhandlungen zum Pachtvertrag aufgenommen, teilte das Umweltministerium am Freitag in Schwerin mit. „Das Unternehmen Camper's Friend GmbH erzielte mit seinem Konzept die höchste Bewertung des Auswahlgremiums“, so Umweltminister Till Backhaus (SPD).