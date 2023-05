Rettungshubschrauber Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/ZB/ up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Auto fährt auf Bagger auf: Fahrer in Lebensgefahr Von dpa | 02.05.2023, 13:17 Uhr

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 194 nahe Lindenhof (Mecklenburgische Seenplatte) ist ein Autofahrer lebensbedrohlich verletzt worden. Der 62-Jährige fuhr am Dienstag mit hoher Geschwindigkeit mit seinem Wagen auf einen langsam vor ihm fahrenden Bagger auf, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Unfallursache sei noch unklar. Der Autofahrer sei per Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik nach Greifswald gebracht worden. Die B194 war zur Bergung zeitweise in beiden Richtungen gesperrt, was zu längeren Staus führte. Weitere Details seien noch unklar.