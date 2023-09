Ludwigslust-Parchim Auto fährt bei „Rot“: Fahrerin schwer verletzt Von dpa | 08.09.2023, 13:20 Uhr | Update vor 17 Min. Polizei Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down

Auf einer Kreuzung von zwei Bundesstraßen bei Karow (Ludwigslust-Parchim) sind am Freitag ein Lastwagen und ein Auto zusammengestoßen. Dabei wurde die 67-jährige Autofahrerin schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. An ihrem Auto entstand Totalschaden. Nach ersten Ermittlungen soll der Lkw-Fahrer, der auf der Bundesstraße 192 fuhr und unverletzt blieb, ein grünes Ampelsignal gehabt haben. Die Autofahrerin soll auf der Bundesstraße 103 trotz roter Ampel auf die Kreuzung gefahren sein. Im Auto der Frau war laut Polizei auch noch eine Beifahrerin. Diese sei mit dem Schrecken davongekommen. Die Ermittlungen dauerten noch an.