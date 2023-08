Der oder die unbekannte Fahrerin habe nach einem kurzen Halt die Fahrt fortgesetzt, teilte die Polizei am Freitag unter Berufung auf Zeugenaussagen mit. Sie sucht weitere Zeugen.

Der 13-Jährige sei am Donnerstag zusammen mit einer 15 Jahre alten Radfahrerin an einem Kreisverkehr unterwegs gewesen. Der unbekannte Autofahrer habe die Radfahrer übersehen. Der Wagen sei mit dem Hinterrad des Jungens kollidiert, wodurch dieser gestürzt sei und sich insbesondere Schürfwunden an den Beinen zugezogen habe. Das Fahrrad sei erheblich beschädigt worden.