Ein Leuchtkasten mit einem roten Kreuz hängt vor der Notaufnahme eines Krankenhauses. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte Landkreis Rostock Auto fährt in Menschengruppe: Vier Schwerverletzte Von dpa | 21.08.2022, 08:53 Uhr

Ein Auto ist am frühen Sonntagmorgen an der Rennbahn in Bad Doberan (Landkreis Rostock) in eine Menschengruppe gefahren. ...