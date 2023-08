Schwerin Auto kollidiert mit Taxi: Hoher Sachschaden Von dpa | 03.08.2023, 16:15 Uhr Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

In Schwerin ist ein Auto mit einem Taxi zusammengestoßen. Wie die Polizei in der Landeshauptstadt am Donnerstag mitteilte, hatte ein 52-Jähriger am Mittwochabend auf der Grevesmühlener Straße ein Wendemanöver versucht und das Taxi übersehen.