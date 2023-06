Krankenwagen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Landkreis Rostock Auto kommt auf A19 von Fahrbahn ab: Zwei Schwerverletzte Von dpa | 04.06.2023, 15:46 Uhr

Ein 81 Jahre alter Mann ist mit seinem Wagen auf der Autobahn 19 im Landkreis Rostock nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Fahrzeug auf der Seite liegen geblieben. Bei dem Unfall in der Nähe von Linstow wurden der Senior und seine Beifahrerin am Sonntagmittag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Frau konnte das Auto noch selbst verlassen, der Fahrer musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Autobahn war in Richtung Berlin für etwa zwei Stunden gesperrt.