Ludwigslust-Parchim Auto kommt von Autobahn ab: Frau lebensbedrohlich verletzt Von dpa | 24.09.2023, 09:06 Uhr

Eine 57 Jahre alte Frau ist bei einem Unfall auf der Autobahn 24 im Landkreis Ludwigslust-Parchim lebensbedrohlich verletzt worden. Ein 38-jähriger Autofahrer verlor am Samstagabend beim Überholen die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Fahrbahn ab, wie die Polizei in Rostock am Sonntag mitteilte. Das Auto fuhr durch den Straßengraben und einen Wildschutzzaun, bevor es in einem Waldstück zum Stehen kam. Die Beifahrerin erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Der Fahrer und ein weiterer 21-jähriger Mitfahrer trugen leichte Verletzungen davon.