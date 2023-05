Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Rügen Auto kracht gegen Hauswand: Fahrer schwer verletzt Von dpa | 19.05.2023, 05:35 Uhr

Ein Mann ist in Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) mit seinem Auto gegen eine Hauswand gefahren und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der 85-Jährige sei am Donnerstagabend beim Einparken vermutlich vom Bremspedal abgerutscht und habe versehentlich Gas gegeben, teilte die Polizei mit. Dadurch fuhr das Fahrzeug nach vorne, überquerte die Straße, preschte durch einen Gartenzaun sowie eine Hecke und krachte dann in die Wand des Einfamilienhauses.