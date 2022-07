ARCHIV - Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Puchner up-down up-down Unfall Auto kracht in Gegenverkehr: Fahrerin stirbt Von dpa | 12.07.2022, 06:34 Uhr

Beim Zusammenstoß ihres Wagens mit einem entgegenkommenden Auto ist eine Autofahrerin in der Nähe von Stralsund ums Leben gekommen. Der 64-jährige Fahrer des anderen Autos und seine 67-jährige Beifahrerin erlitten am Montag schwere Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Abend mitteilte.