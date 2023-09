Unfälle Auto landet im Vorgarten: Zwei Schwerverletzte aus Berlin Von dpa | 19.09.2023, 15:52 Uhr | Update vor 14 Min. Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down

Ein 80 Jahre alter Autofahrer und seine Mitfahrerin aus Berlin sind bei einem Unfall in Nordwestmecklenburg mit ihrem Fahrzeug in einem Vorgarten gelandet - und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der Wagen des Seniors kam am Dienstag in einer Kurve in Rüting von der Straße ab, überschlug sich und blieb auf der Seite liegen, wie eine Polizeisprecherin in Wismar sagte. Am Auto entstand Totalschaden.