Mecklenburgische Seenplatte Auto missachtet Vorfahrt: Radfahrerin schwer verletzt Von dpa | 16.06.2023, 17:09 Uhr

Eine Radfahrerin ist nach einem Vorfahrtsfehler einer Autofahrerin mit deren Wagen zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Die 48 Jahre alte Radfahrerin sei am Freitagnachmittag auf einem Radweg in Waren unterwegs gewesen, als die 52-jährige Autofahrerin auf die Straße einbiegen wollte, teilte die Polizei mit. Sie habe dabei die Vorfahrt der Radfahrerin missachtet, sagte ein Polizeisprecher. Laut Mitteilung fiel die Fahrradfahrerin und verletzte sich an der rechten Schulter und den Rippen schwer. Sie kam in ein Krankenhaus.