Mecklenburgische Seenplatte Auto mit Kindern und Traktor brennen: Niemand verletzt Von dpa | 08.07.2022, 08:04 Uhr

An der Mecklenburgischen Seenplatte sind innerhalb kurzer Zeit ein Traktor und ein Auto in Brand geraten. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, mussten Feuerwehren anrücken, um die brennenden Fahrzeuge am Donnerstag in Chemnitz bei Neubrandenburg und an der Autobahn 20 bei Warlin zu löschen. In beiden Fällen sollen technische Defekte die Ursache gewesen sein. Der Gesamtschaden wurde auf knapp 160.000 Euro geschätzt.