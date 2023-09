Kreis Rostock Auto prallt gegen Baum: 27-Jähriger stirbt Von dpa | 10.09.2023, 08:48 Uhr | Update vor 57 Min. Warndreieck Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down

Der 27 Jahre alte Fahrer eines Autos ist auf der L11 vor dem Abzweig zu Kurzen Trechow (Landkreis Rostock) gestorben. Sein Wagen sei am Samstagabend gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Ersten Ermittlungen zufolge habe der Mann zuvor mehrere Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit überholt und sei aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Sein Pkw habe sich mehrfach überschlagen und sei gegen den Baum geprallt. Der Mann war den Angaben zufolge in dem Wagen eingeklemmt, die Feuerwehr konnte nur noch seinen Leichnam bergen. Die L11 war für fast zwei Stunden gesperrt. Den Sachschaden gab die Polizei mit 5000 Euro an.