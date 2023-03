Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Auto prallt gegen Baum: Fahrer stirbt im Landkreis Rostock Von dpa | 05.03.2023, 18:44 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall bei Blankenhagen unweit von Sanitz (Landkreis Rostock) ist am Sonntag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher sagte, war der Mann am späten Nachmittag mit seinem Wagen in einer Kurve nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Identität des Fahrers, die genaue Ursache und weitere Einzelheiten des Unfalls waren zunächst unklar.