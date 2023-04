Krankenhaus Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down Ludwigslust-Parchim Auto prallt gegen Baum: Fahrerin schwer verletzt Von dpa | 26.04.2023, 08:40 Uhr

Auf einer Landstraße bei Zarrentin (Ludwigslust-Parchim) ist am Mittwochmorgen eine Autofahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Wagen der 45-jährigen Frau war aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte. Der Wagen wurde stark beschädigt, die Fahrerin kam in eine Klinik.