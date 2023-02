Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Landkreis Rostock Auto rollt im Landkreis Rostock in Teich Von dpa | 06.02.2023, 12:18 Uhr

In dem Ort Braunsberg bei Zehna (Landkreis Rostock) hat sich ein Auto selbstständig gemacht, ist in einen Teich gerollt und versunken. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, ereignete sich der Vorfall am Sonntag. Anwohner alarmierten Feuerwehr und Polizei, weil sie noch Insassen in dem Wagen vermuteten. Die Einsatzkräfte zogen den Wagen mit einem Metallseil aus dem Wasser - es befand sich niemand darin.