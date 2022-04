Ein Rettungswagen fährt zu einem Einsatz FOTO: Sebastian Gollnow Unfall Auto schleudert in Haltestellenbegrenzung: Kind verletzt Von dpa | 05.04.2022, 07:50 Uhr | Update vor 5 Min.

Ein Autofahrer hat im Rostocker Stadtteil Evershagen die Kontrolle über seinen Wagen verloren und einen Unfall an einer Nahverkehrs-Haltestelle verursacht. Dabei wurde am Montag ein Zwölfjähriger verletzt und kam in eine Klinik, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Nach ersten Ermittlungen soll der 26-jährige Fahrer bei Nässe deutlich zu schnell unterwegs gewesen sein. Sein Wagen brach aus und schleuderte in Richtung der Haltestelle, an der eine Gruppe von Fahrgästen wartete. Der Wagen rammte gegen eine Abgrenzung, der Junge konnte wohl nicht mehr ausweichen.