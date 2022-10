Rettungshubschrauber Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Ludwigslust-Parchim Auto überschlägt sich auf der Autobahn: Ein Schwerverletzter Von dpa | 29.10.2022, 11:04 Uhr

Ein 69-Jähriger hat sich mit seinem Auto auf der Autobahn 24 zwischen Hagenow und Wöbbelin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Er sei danach zwar ansprechbar gewesen, konnte aber nur mit Hilfe der Rettungskräfte aus seinem Auto befreit werden, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Mit schweren Verletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. An dem Unfall waren keine weiteren Verkehrsteilnehmer beteiligt. Warum der Mann verunglückte, blieb den Angaben zufolge zunächst unklar.