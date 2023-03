Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Auto überschlägt sich: Verletzte Fahrerin mit 3,35 Promille Von dpa | 23.03.2023, 07:50 Uhr

Polizisten haben an der Mecklenburgischen Seenplatte eine Unfallfahrerin mit 3,35 Promille Atemalkohol festgestellt. Die 47-Jährige hatte sich am Mittwoch bei Staven unweit von Friedland mit ihrem Auto überschlagen und verletzt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte.