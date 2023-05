Rettungswagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Auto überschlägt sich: Zwei Teenager schwer verletzt Von dpa | 18.05.2023, 08:42 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sind ein 18-jähriger Autofahrer und sein vier Jahre jüngerer Bruder schwer verletzt worden. Ihr Wagen überschlug sich am Mittwochabend in einer Linkskurve bei Malchin, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. Zur Ursache hieß es, der Fahrer habe nach eigenen Angaben die verschmutzte Frontscheibe per Scheibenwischer säubern wollen - und dadurch völlig den Überblick verloren. Das Fahrzeug kam dann in einer Linkskurve von der Straße ab und überschlug sich. Während die beiden Teenager ins Krankenhaus gebracht wurden, musste ihr Auto abgeschleppt werden.