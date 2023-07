Polizei Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Auto und Motorrad geraten bei Unfall in Brand: Ein Toter Von dpa | 08.07.2023, 08:35 Uhr

Ein 51 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ums Leben gekommen. Die 69-jährige Beifahrerin des Autofahrers wurde bei dem Unfall am Freitagnachmittag lebensgefährlich verletzt und per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte.