Blaulicht Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Auto von Rentner in Greifswald gestohlen: Auf A11 gestoppt Von dpa | 16.09.2022, 08:41 Uhr

Kurz nach einem Autodiebstahl in Greifswald hat die Bundespolizei den mutmaßlichen Autodieb auf der Autobahn 11 bei Pomellen (Vorpommern-Greifswald) gefasst. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, wurde der 26-jährige Fahrer kurz nach Mitternacht in Fahrtrichtung Polen gestoppt und kontrolliert. Zwischen Tatort und Kontrolle liegen etwa 150 Kilometer Autobahn.