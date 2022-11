Blaulicht Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Ludwigslust-Parchim Auto weicht Transporter aus und prallt gegen Baum Von dpa | 28.11.2022, 16:03 Uhr

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen einem entgegenkommenden Transporter ausgewichen und bei Plau am See gegen einen Baum gefahren. Der Transporter soll nach Darstellung des 63-jährigen Autofahrers am Montagmorgen auf der Landstraße 17 im Landkreis Ludwigslust-Parchim und aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr gefahren sein, woraufhin der Autofahrer ausweichen musste, wie die Polizei mitteilte. Das Auto kam von der Straße ab und prallte seitlich gegen einen Baum. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Transporter fuhr den Angaben zufolge weiter. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.