Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Stralsund Autofahrer fährt Seniorin mit Rollator um: Schwer verletzt Von dpa | 03.11.2022, 12:02 Uhr

In Stralsund ist eine 84-jährige Frau, die mit einem Rollator unterwegs war, angefahren und schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte, übersah ein Autofahrer die Seniorin am Mittwoch vermutlich beim Rückwärtsfahren mit dem Wagen auf dem Gehweg und stieß sie um.