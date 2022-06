PRODUKTION - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez Rostock Autofahrer flieht vor Polizei und verletzt zwei Beamte Von dpa | 13.06.2022, 12:50 Uhr

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein Autofahrer in Rostock zwei Beamte attackiert und verletzt. Der 57-Jährige sollte in der Nacht zum Sonntag im Bereich des Hansaviertels kontrolliert werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er sei von seinem Auto zu einem Hauseingang gelaufen. Als die Beamten ihn stellten, habe er mit Faustschlägen und Fußtritten reagiert. Einem der Polizisten habe er in den Finger gebissen. Erst mit Hilfe von weiteren Kollegen und dem Einsatz von Reizstoff konnten die Beamten den Mann überwältigen, wie es hieß.