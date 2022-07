ARCHIV - Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Hendrik Schmidt up-down up-down Vorpommern-Greifswald Autofahrer im Sekundenschlaf: Drei Verletzte nach Unfall Von dpa | 15.07.2022, 22:12 Uhr

Ein Autofahrer ist auf der Insel Usedom in einen Sekundenschlaf gefallen und hat so einen Unfall mit insgesamt drei Verletzten verursacht. Der 54-Jährige sei während der Fahrt am Freitag in Usedom Stadt in einen Sekundenschlaf gefallen und in den Gegenverkehr geraten, teilte das Polizeipräsidium Neubrandenburg mit. Insgesamt waren drei Autos in den Unfall verwickelt. Dabei wurde ein Mensch schwer verletzt, zwei Personen erlitten leichte Verletzungen. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Greifswald geflogen. Gegen den Unfallverursacher werde nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt, hieß es.