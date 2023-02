In Deutschland sinkt die durchschnittiche Jahresfahrleistung der Autofahrer seit 2017. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa up-down up-down Streckenvergleich Autofahrer in MV fahren bundesweit am weitesten Von Torsten Roth | 06.02.2023, 11:05 Uhr

Da kommt was zusammen: Im Schnitt fahren Autofahrer in Deutschland 11085 Kilometer im Jahr. Wie viele Kilometer in MV gefahren werden.