Geduld am Lenkrad: Autofahrer in Mecklenburg-Vorpommern standen in den Ferienwochen dieses Jahres zwar weniger, dafür aber länger im Stau. In den sechs Ferienwochen von Anfang Juli bis Ende August zählte der Allgemeine Deutsche Automobil-Club Hanse (ADAC) im Nordosten insgesamt 549 Staus – 22 weniger als in der Urlaubssaison des vergangenen Jahres. Mit 715 Kilometer Länge verkürzte sich auch die Staulänge. Ein Jahr zuvor waren es noch 736 Kilometer, ermittelte der ADAC.

Weiterlesen: Schnellere Baustelleninformationen für Pendlern in MV

Autofahrer in MV 400 Stunden im Stau

Allerdings brauchten die Autofahrer beim Stauertreffen auf den Straßen des Landes mehr Geduld. Einheimische und Urlauber standen deutlich länger im Stau – insgesamt 23.580 Minuten, errechnete der Automobilclub – insgesamt knapp 400 Stunden. Damit verlängerten sich die Zwangspausen auf den Straßen in MV im Vergleich zum Vorjahr um etwa 30 Prozent.

Urlaub mit dem Auto im Trend

Der ADAC führte die längeren Stauzeiten vor allem auf die nach wie im Trend liegen Urlaubsfahrten mit dem Auto zurück. Durch die gestiegenen Preise sei der Urlaub in Deutschland nach wie vor stark im Trend. In die Urlaubsorte an der Küste seien viele gern mit dem eigenen Auto unterwegs. Zudem sei die Zahl der Tagesausflüge mit dem Auto gestiegen, was beides für verstärkten Verkehr in den Ferienregionen sorge. Dem zu Wochenbeginn vorgelegten Sparkassen-Tourismusbarometer zufolge steigt nach der Corona-Krise die Zahl der Tagesreisende in MV wieder an. 2022 waren 67 Millionen gezählt worden – fast so viele wie vor der Pandemie.

100 neue Baustellen in MV angekündigt

Oftmals waren Straßenbaustellen Grund für Staus. Neue Fahrbahnen, Ortsumgehungen, Brücken: Insgesamt hatten die Straßenbauer im Land in diesem Jahr mehr als 100 Bauprojekte angekündigt – 40 an Bundes-, 60 an Landesstraßen. Weitere 160 schon im vergangenen Jahr begonnene Projekte sollen fertiggestellt werden.

A20 Stau-Spitzenreiter

Die längsten Staus war mit zwölf Kilometern am Freitag, den 11. August, auf der A20 zwischen Neukloster und Rostock-West registriert worden. 11 Kilometer Stillstand mussten die Autofahrer am Montag, den 31.Juli, auf der A24 zwischen Hagenow und Zarrentin ertragen. Dann folgt auf der A20 am 27.8. mit 9 Kilometer ein Baustellen-Stau zwischen Schönberg und Lübeck-Genin. Dementsprechend war 2023 auch die A20 mit 273 Staus absoluter Spitzenreiter, die eine Länge von 305 km hatten. Doch auch auf der A24 ging es nur langsam voran. Hier kam es insgesamt zu 82 Staus, die eine Länge von 138 km hatten.