ARCHIV - Ein Rettungswagen fährt über die Straße. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild FOTO: BORIS ROESSLER Vorpommern-Greifswald Autofahrer kracht in Markt: Drei Verletzte Von dpa | 07.06.2022, 15:56 Uhr | Update vor 33 Min.

Ein Autofahrer hat in Ueckermünde im Kreis Vorpommern-Greifswald den falschen Gang eingelegt und ist vom Parkplatz durch die Glastür in einen Drogeriemarkt gefahren. Bei dem Unfall wurden drei Menschen verletzt, darunter der Fahrer aus Bayern sowie ein kleines Mädchen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zudem wurden die Tür des Geschäfts und mehrere Fahrräder demoliert. Der Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Der Wagen habe mit der Motorhaube bis zu den Vorderreifen in der Drogerie gestanden.