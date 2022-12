Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Ludwigslust-Parchim Autofahrer tankt und fährt ohne zu bezahlen weiter Von dpa | 09.12.2022, 08:02 Uhr

Wegen einer Tankrechnung von 43 Euro hat sich ein Autofahrer am Donnerstag auf der Autobahn 24 eine längere Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, wurde der 28-Jährige erst im Nachbarland mit Hilfe von Streifenwagen aus Schleswig-Holstein gestoppt. Der Fahrer soll bei Stolpe (Ludwigslust-Parchim) getankt und in Richtung Hamburg weitergefahren sein, ohne zu bezahlen. Polizisten hätten nahe Wittenburg das Auto erkannt und den Mann mehrfach zum Anhalten aufgefordert, doch dieser sei weitergefahren. Bei der Kontrolle stellte sich laut Polizei heraus, dass der Mann vermutlich unter Drogen stand und schon wegen eines anderen Tankbetruges gesucht wurde.