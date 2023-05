Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Landkreis Rostock Autofahrerin mit 3,1 Promille flüchtet nach Unfall Von dpa | 25.05.2023, 12:04 Uhr

Eine betrunkene Autofahrerin hat im Landkreis Rostock mit 3,1 Promille Atemalkohol ihren Wagen demoliert und danach für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der Wagen der 31-Jährigen war am Mittwochabend an einem Baum bei Klein Sien gefunden worden, allerdings leer, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag in Güstrow sagte. Ein Passant hatte die Polizei gerufen.